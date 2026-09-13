Una mattinata di motori, ricordi e partecipazione, poi il pranzo e il momento più importante, quello dedicato alla solidarietà. A Selegas è andata in scena oggi la quinta edizione del Memorial Valentino Melis, “Vale per sempre”, manifestazione nata per mantenere vivo il ricordo del giovane imprenditore scomparso prematuramente e diventata negli anni un appuntamento capace di coinvolgere un’intera comunità.

Come sempre, la risposta è stata straordinaria. Fin dalle prime ore piazza Imperiale si è riempita di Fiat 500, Vespa, auto e moto d’epoca e appassionati arrivati per condividere una giornata che va ben oltre la semplice passione per i motori. Il momento più atteso è stato il corteo turistico che ha attraversato la Trexenta, con i mezzi storici protagonisti di una passeggiata all’insegna della memoria e dello stare insieme. È un Memorial dal cuore solidale. Il ricavato infatti sarà destinato alla ricerca e alla lotta contro i tumori. Un gesto concreto che dà un significato ancora più profondo a una manifestazione nata dal ricordo di Valentino e sostenuta con entusiasmo da partecipanti, organizzatori e cittadini.

Solidarietà e anche tanto divertimento. La novità di questa quinta edizione è stata la Gara di Lentezza in Vespa: tra birilli e mezzi praticamente al rallentatore, i partecipanti hanno dovuto mantenere l’equilibrio senza fermarsi e senza mettere i piedi a terra. Una formula semplice e goliardica che ha regalato sorrisi e ha aggiunto un tocco di leggerezza a una giornata dal forte valore simbolico. Il Memorial “Vale per sempre” si conferma un appuntamento profondamente radicato nella comunità di Selegas: una festa dei motori d’epoca, ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi e trasformare il ricordo in una vera e propria gara di generosità.

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