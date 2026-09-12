A Guasila la tradizione del palo della cuccagna torna protagonista con una serata dedicata allo sport, allo spettacolo e alla convivialità. Domani, domenica 13 settembre, alle 19, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rimedio, il paese della Trexenta ospiterà il Cuccagna Fest 2026, manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Palo della Cuccagna (AIPC) con il patrocinio di CONI e AICS.

L’appuntamento si inserisce nel programma dei festeggiamenti per la Madonna del Rimedio, una ricorrenza molto sentita dalla comunità di Guasila, che ogni anno richiama una grande partecipazione del paese. A comporre il comitato sono i priori Marcello Cirina e Chiara Cocco, affiancati dagli obrieri Edoardo, Francesco, Nicolò e Simone e dalle prioressine Maria, Gaia e Valentina. All’interno dei festeggiamenti troverà dunque spazio una serata all’insegna del divertimento e della competizione. A sfidarsi saranno le squadre amatoriali locali, chiamate a cimentarsi nella tradizionale e tutt’altro che semplice scalata del palo cosparso di grasso. Una prova che mette insieme forza, equilibrio e tecnica, ma che soprattutto richiede spirito di squadra e collaborazione tra tutti i componenti.

Accanto agli amatori scenderanno in campo anche i professionisti dell’AIPC, conosciuti per le loro spettacolari imprese e per le partecipazioni televisive che li hanno portati sotto i riflettori, fino alla conquista di un Guinness World Records su Canale 5. Terminata la gara amatoriale, saranno proprio i professionisti a regalare al pubblico una serie di dimostrazioni spettacolari, tra scalate ed evoluzioni ad alto tasso di adrenalina, trasformando il palo della cuccagna in un vero e proprio palcoscenico.

Una serata che unisce dunque tradizione, sport e spettacolo, nel cuore dei festeggiamenti per la Madonna del Rimedio, con l'obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e offrire a grandi e piccoli un momento di festa e convivialità.

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