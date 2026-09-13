Quasi novemila e cinquecento euro sono stati donati questa sera al reparto di oncologia dell'ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili in occasione del 5° memorial Valentino Melis che si sta svolgendo a Selegas. Un giovane morto giovanissimo a causa di un tumore.

Fino all'anno scorso il ricavato della giornata (raduno di cinquecento, vespe Piaggio, gare e musica) era totalmente devoluto alle tantissime opere dell'oncologico di Cagliari. Da quest'anno una parte andrà anche a supportare il reparto di oncologia di Isili con l'acquisto di sedie per le sedute di chemio così da soddisfare le esigenze dei pazienti che sono sempre in crescita.

A ritirare la donazione la dottoressa Silvia Esu, responsabile del reparto e lo staff che ogni giorno lavora instancabile per dare sollievo alle persone che arrivano da tutto il territorio. «La buona sanità - hanno detto – va aiutata e sostenuta».

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