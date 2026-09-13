Partiranno il primo di ottobre ad Isili i servizi di nido d'infanzia e trasporto scolastico. Gli uffici comunali sono ancora al lavoro per arrivare alla definizione ultima di tutte le pratiche a cominciare dagli elenchi provvisori che sono stati preparati dopo il ricevimento delle domande da parte delle famiglie. In merito a questo sono state fatte delle precisazioni, infatti si sta provvedendo a inviare direttamente alle famiglie l'apposito modulo per la conferma dell'iscrizione e il completamento dei dati. Se si vogliono avere delle informazioni o recuperare il numero di Protocollo della propria domanda è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 327 348 6773, indicando il nome e cognome del genitore, il nome e cognome del bambino e il servizio richiesto. Inoltre la mancata presentazione di una domanda non costituisce esclusione definitiva, per il 25 settembre prossimo infatti è previsto un aggiornamento, anche le domande ammesse hanno carattere provvisorio e potrebbero subire variazioni.

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