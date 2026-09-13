L’incidente
13 settembre 2026 alle 20:28aggiornato il 13 settembre 2026 alle 20:35
Siliqua, schianto sulla 130: due auto coinvolte, interviene l’elisoccorsoTraffico in tilt in direzione Iglesias, sul posto ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco
Brutto incidente nel tardo pomeriggio sulla strada statale 130, al km 39, all’altezza di Siliqua, in direzione Iglesias.
Due le auto coinvolte.
Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso.
La strada in direzione Iglesias è rimasta a lungo bloccato, con evidenti ripercussioni sul traffico.
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