Brutto incidente nel tardo pomeriggio sulla strada statale 130, al km 39, all’altezza di Siliqua, in direzione Iglesias.

Due le auto coinvolte.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso.

La strada in direzione Iglesias è rimasta a lungo bloccato, con evidenti ripercussioni sul traffico.

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