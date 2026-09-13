Brutte notizie per Daniel Maldini: patente ritirata al calciatore del Cagliari, risultato positivo all'etilometro dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano.

Maldini ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda (limite massimo 0,5 mg/l) ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale.

Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline)

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