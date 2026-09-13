Chiude di nuovo al traffico - anche se stavolta solo per sei ore – la galleria S’Arexini, lungo la nuova statale 125 a pochi chilometri dallo svincolo per Muravera, San Vito e Villaputzu.

La chiusura è in programma dalle 23 del 15 settembre sino alla 5 del mattino successivo. La chiusura, come viene riportato nell’ordinanza dell’Anas, si rende necessaria per le verifiche e i controlli dei lavori di ammodernamento della galleria effettuati lo scorso anno. Lavori che hanno restituito una galleria illuminata e moderna. In quell’occasione la chiusura al traffico andò avanti per circa cinque mesi con pesanti disagi.

Stavolta i disagi saranno limitati a 6 ore. Il traffico sarà deviato, così come in precedenza, per il centro di Muravera e dunque attraverso San Priamo e la vecchia orientale sarda. Vecchia orientale che, nonostante le continue proteste, non è ancora stata messa in sicurezza. Tra i tanti punti critici spicca quello tra San Priamo e lo svincolo per la nuova 125 con un tratto in curva particolarmente pericoloso a causa degli avvallamenti del manto stradale provocati dalle radici dei pini.

S’Arexini, con un tratto di circa 1,9 chilometri, è un punto strategico della viabilità tra il Sarrabus e l'Ogliastra. Sarebbe però necessario sistemare anche la viabilità alternativa, comunque percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti e motociclisti.

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