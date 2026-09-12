Metti una sera tra musica e degustazioni e il successo è assicurato. Ha fatto il boom di presenze Enomusica, la serata con le migliori cantine dell'Isola, il food e la musica live, organizzata in via Porcu a Quartu nell'ambito dei festeggiamenti in onore della patrona. Da tempo non si vedeva la strada del centro storico, per l'occasione chiusa al traffico, così piena di gente. E va in archivio con un bilancio più che positivo la pedonalizzazione della via che i cittadini chiedono come provvedimento definitivo. I festeggiamenti in onore della patrona proseguono domani con l’appuntamento più importante. È quello della processione con il simulacro di Sant’Elena, adagiato su un cocchio trainato da un cavallo, che percorrerà le vie della città. Prima, alle 17 in basilica ci sarà l’accoglienza delle bandiere dei comitati e delle associazioni cittadine. Alle 17,30 la messa presieduta da don Davide Ambu e animata dal coro diocesano di Cagliari. Il corteo partirà dal sagrato alle 18,30 accompagnato dalle parrocchie, dalle associazioni, dalle confraternite, dai Comitati, dai cavalieri a cavallo, dai gruppi folk. Al termine sarà impartita la benedizione con la reliquia del lignum crucis di Nostro Signore Gesù Cristo. La festa prosegue alle 21,30 con la gara poetica dialettale campidanese con gli improvvisatori Antonio Pani, Pierpaolo Falqui, Fabiano Patteri e Eliseo Vargiu. A seguire versata a chitarra. Le strade dove passerà la processione saranno tutte chiuse al traffico per il tempo del passaggio del corteo e in tutte sarà istituito il divieto di sosta.

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