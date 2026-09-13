Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa sta completando a Sestu, lunedì 14 settembre i tecnici del Gestore effettueranno la dismissione della vecchia condotta di via Manzoni, di recente sostituita con una nuova. I lavori rientrano nell’appalto “POR FESR” che vede un investimento di circa 1,2 milioni di euro proprio nell’ammodernamento delle reti nel centro abitato con la sostituzione di ben tre chilometri di condotte con nuove tubature in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta.

Gli interventi sono ormai alle battute finali. I benefici a lungo termine per la comunità di Sestu saranno di grande rilievo sociale e strutturale.

La dismissione delle condotte danneggiate garantirà con le nuove un'eccellente qualità dell'erogazione e una sensibile riduzione delle perdite idriche. Inoltre, l'inserimento costante di nuovi organi di manovra e valvole di intercettazione permetterà, in caso di future manutenzioni, di isolare aree estremamente ridotte, evitando i macro-disservizi del passato e garantendo una straordinaria resilienza a tutto il sistema idrico cittadino.

Per effettuare la dismissione della vecchia condotta di via Manzoni, lunedì, tra le 8.30 e le 16.30, sarà necessario interrompere la fornitura idrica solo alle utenze situate nelle vie Manzoni, Dessì, Leopardi, Dante e Quasimodo: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Non si può escludere, comunque, una riduzione della pressione e portata idrica nelle altre zone del paese.

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