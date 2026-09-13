A Suelli la scuola continua a crescere, in particolare è la secondaria di primo grado a segnare un risultato significativo. Le scuole medie del paese registrano infatti una forte impennata delle iscrizioni, un segnale che conferma il percorso intrapreso negli ultimi anni per rendere l’offerta scolastica sempre più vicina alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Un risultato che, secondo il sindaco Massimiliano Garau, è il frutto di un lavoro portato avanti con costanza attraverso la collaborazione tra istituzioni e scuola. Centrale è stata la sinergia con l’istituto comprensivo, insieme all’attenzione rivolta quotidianamente alle necessità delle famiglie.

Ma non solo. A incidere sulla crescita delle iscrizioni è anche l’impegno nel creare attorno alla scuola un ambiente sano, accogliente e capace di andare oltre le sole attività didattiche, coinvolgendo i ragazzi anche fuori dalle mura scolastiche.

«L’aumento delle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni», sottolinea il primo cittadino. «Abbiamo puntato sulla collaborazione con l’istituto comprensivo, sull’ascolto delle famiglie e sulla creazione di un ambiente nel quale i ragazzi possano sentirsi bene, non soltanto durante le ore di lezione. La scuola è una parte fondamentale della comunità e continueremo a lavorare perché possa crescere insieme a Suelli».

L’incremento delle iscrizioni viene dunque letto dall’amministrazione comunale come un segnale positivo per il futuro del paese.

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