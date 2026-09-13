Il nuovo anno scolastico comincia a Nuragus con la benedizione degli zaini.

Questa mattina durante la funzione religiosa della domenica il parroco Don Patrizio ha chiamato a raccolta i bambini e ragazzi della comunità per un atto di affidamento a Dio del nuovo anno che comincerà mercoledì. Più di venti scolari hanno accolto l'invito dei catechisti e delle catechiste per vivere questo momento comunitario e con lo zaino in spalla hanno raggiunto la parrocchia di Santa Maria Maddalena.

Un atto di fede vissuto non solo con i catechisti ma anche con le famiglie e una rappresentanza dei docenti.

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