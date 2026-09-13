Mentre va avanti l'intervento per i collegamenti alla rete nelle varie lottizzazioni si aggiunge un altro tassello ai lavori della rete fognaria del litorale quartese. In dirittura di arrivo i cantieri come da progetto, si è deciso di eliminare anche il depuratore della lottizzazione Santa Lucia a Terra Mala, sopra Marina delle Nereidi. Inizialmente questo intervento non era in progetto perché la lottizzazione Santa Luce è sorta dopo. «Stiamo facendo la perizia di variante», spiegano da Abbanoa, «per fare il collegamento. I lavori inizieranno tra circa quattro mesi».

Quella della costa è un’opera da otto milioni e cinquecento mila euro, a carico di Egas, appaltata dal gestore unico, che era stata per anni bloccata per via di un contenzioso.

Sono in via di realizzazione un collettore fognario principale, tre impianti di sollevamento sulla condotta principale ed è già cominciata la dismissione di dieci impianti di depurazione a servizio delle singole località lungo la costa. Inoltre si stanno realizzando dieci tratti fognari secondari, che si collegano al collettore principale, sette impianti di sollevamento sulle condotte secondarie in pressione e saranno dismessi i depuratori a servizio delle lottizzazioni di Su Meriagu e Sant’Andrea, oltre al convogliamento dei reflui nella condotta principale, tramite due nuovi collettori in pressione.

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