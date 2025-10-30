Circa un chilogrammo di hashish, cocaina, proiettili e un kit per confezionare le dosi: è il bilancio dell’intervento condotto ieri sera dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, che hanno arrestato un 23enne cittadino marocchino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono partite da alcune segnalazioni sulla presunta attività di spaccio del giovane nella zona. Dopo gli accertamenti del caso, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, trovando circa un chilo di hashish diviso in nove panetti, alcuni grammi di cocaina, 160 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Durante le operazioni sono stati inoltre trovati tre proiettili calibro 32, motivo per cui il 23enne è stato denunciato anche per detenzione abusiva di munizionamento. Il giovane si trova ora ai domiciliari.

