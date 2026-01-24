Controlli a tappeto nella notte tra igiene alimentare e sicurezza stradale. I carabinieri di Decimomannu, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, hanno effettuato un servizio coordinato di verifica sul territorio, che ha portato alla chiusura di un’attività di ristorazione mobile e alla denuncia di una giovane automobilista.

Nel corso delle ispezioni, l’attenzione dei militari si è concentrata su un foodtruck gestito da un 40enne residente a Decimomannu.

Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi irregolarità, tra cui l’assenza del manuale di autocontrollo obbligatorio e pesanti violazioni delle norme igienico-sanitarie.

Alla luce delle criticità riscontrate, è stata disposta l’immediata chiusura dell’attività.

I controlli sono stati estesi anche ai due veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività commerciale: entrambi sono risultati privi della copertura assicurativa obbligatoria e sono stati quindi sottoposti a fermo amministrativo. Al titolare sono state complessivamente contestate sanzioni per un importo di circa 7.000 euro.

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno deferito in stato di libertà una 29enne residente a Iglesias, incensurata, fermata alla guida della propria auto. Sottoposta all’alcoltest, la donna è risultata positiva con un tasso alcolemico pari a 1,7 grammi per litro, ben oltre i limiti di legge. Per lei è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

(Unioneonline/Fr.Me.)

