Decine di chiodi buttati in mezzo alla strada e vicino alla pista ciclabile e un incendio vicino alle scuole. Gesti volontari che vengono denunciati dalla sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu: «Questa mattina, alle prime ore dell’alba, tra le 5:30 e le 5:45, il nostro paese è stato teatro di un episodio gravissimo che merita la più ferma condanna da parte di tutta la comunità».

Qualcuno ha «deliberatamente disperso una notevole quantità di chiodi in via Repubblica, versando sull’asfalto l’intero contenuto di una scatola che è stata successivamente rinvenuta e recuperata dal personale comunale nei pressi della pista ciclabile».

«Come se non bastasse – scrive la sindaca -, nelle stesse ore è stato appiccato un incendio in prossimità delle scuole. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Sia chiaro: non si tratta di una bravata e non può essere liquidata come una semplice ragazzata. Disperdere intenzionalmente decine e decine di chiodi su una strada significa mettere concretamente a rischio l’incolumità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Una gomma forata improvvisamente può provocare la perdita di controllo di un veicolo, incidenti gravi e, nei casi peggiori, mettere in pericolo vite umane».

«Allo stesso modo – prosegue -, appiccare un incendio in un periodo caratterizzato da elevato rischio incendi rappresenta un comportamento irresponsabile e pericoloso che minaccia persone, animali, ambiente e patrimonio pubblico».

Il Comune ora cerca i responsabili. Verranno acquisite e analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ogni elemento utile sarà messo a disposizione delle autorità competenti. «Non possiamo e non dobbiamo tollerare comportamenti di questo tipo».

(Unioneonline/A.D)

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