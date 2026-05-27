Sarroch, torna nel weekend "Motori, musica e sapori"Il grande motoraduno in programma al parco “Sa Punta”. Tra gli ospiti anche Vanni Oddera, celebre campione di freestyle motocross
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Il rombo delle moto, la musica dal vivo e tanto divertimento tornano protagonisti a Sarroch con la seconda edizione di “Motori, musica e sapori”, il grande motoraduno in programma sabato e domenica al Parco Sa Punta. L’evento, organizzato dal Motoclub SS195 Sarroch 2024 con la collaborazione delle associazioni locali e il patrocinio del Comune, promette due giornate ricche di spettacolo, divertimento e inclusione. Nella due giorni, anche la ciclo pedalata a cura della Pulsar e la gara Parcorrendo organizzata dal Podismo Sarroch.
Tra gli ospiti più attesi ci sarà Vanni Oddera, celebre campione di freestyle motocross, che porterà a Sarroch il suo spettacolare show acrobatico e soprattutto la mototerapia, il progetto che regala emozioni uniche a bambini, ragazzi e adulti con disabilità o gravi malattie attraverso brevi giri in moto in totale sicurezza. Il programma prevede esposizioni di moto, auto, moto d’epoca, tuning e fuoristrada, oltre a stand street food, aree espositive, attività sportive e dimostrative, ippoterapia, giochi per bambini e tanta musica dal vivo sia a pranzo che dopo cena.
Nelle stesse giornate Sarroch ospiterà anche “Monumenti Aperti”, offrendo ai visitatori – grazia anche a un servizio navetta - l’opportunità di scoprire alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio culturale locale, come il nuraghe Sa Domu e s’Orcu, Villa Siotto e la chiesa di Santa Vittoria.