Il Comune di Quartu sta dalla parte degli animali. Prosegue infatti l’impegno dell’amministrazione contro il randagismo: per il secondo anno consecutivo torna il progetto “Adotta un cane dal canile”, che prevede un incentivo economico – erogato sotto forma di voucher – per coprire parte delle spese iniziali legate all’adozione di un cane. Se l'anno scorso la possibilità era riservata alle associazioni animaliste, adesso possono partecipare anche ai cittadini. Il contributo potrà essere utilizzato per spese di alimentazione, vaccinazioni, cure veterinarie di base e altri costi necessari alla gestione di un animale d’affezione.

Il Comune ha stanziato complessivamente 20mila euro per favorire nuove adozioni e alleggerire la pressione sul Canile Shardana, dove gli ingressi sono aumentati negli ultimi mesi, anche a causa degli abbandoni estivi e dello sgombero del canile di Santu Lianu. L’obiettivo è duplice: garantire un rifugio sicuro agli animali in attesa di una famiglia ed evitare che il randagismo rappresenti un pericolo per gli stessi cani e per i cittadini.

Le domande di partecipazione al progetto dovranno essere presentate entro le ore 14 di lunedì 15 dicembre 2025, tramite PEC o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune. Dopo le verifiche sui requisiti, l’Amministrazione comunicherà ai beneficiari la concessione del voucher.

