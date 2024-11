La novità è che l’indagine è chiusa: il magistrato ha disposto il dissequestro della casa degli orrori in località Santu Lianu a Flumini di Quartu, dove nelle scorse settimane c’era stato lo sgombero di 223 cani che madre e figlia – di 80 e 53 anni – avevano accumulato nel corso degli anni.

Le terrificanti condizioni della struttura

Adesso gli inquirenti comunicheranno il dissequestro ai proprietari, poi le due donne – già denunciate per maltrattamento di animali e gestione illecita dei rifiuti – potrebbero andare a processo.

L'interno del canile lager

Le immagini del giorno dello sgombero – visibili nel video – mostrano una realtà agghiacciante, non soltanto per i cani detenuti in situazioni critiche ma per le stesse due donne, che vivevano in situazioni igienico-sanitarie ai limiti dell’assurdo.

Tutti i dettagli domani in edicola con L’Unione Sarda nella versione cartacea.

© Riproduzione riservata