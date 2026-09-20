Proseguono i controlli dei carabinieri nella “zona rossa” di Cagliari.

Nella serata di ieri, in particolare nella zona dell’autostazione Arst di Piazza Matteotti e nelle vie limitrofe, sono state oltre 50 le persone identificate. I militari hanno applicato la misura dell’allontanamento nei confronti di 5 persone fermate a stazionare in zona e in violazione, dunque, delle disposizioni del Prefetto.

Sei invece le persone denunciate a piede libero perché ritenute responsabili a vario titolo dei reati di ricettazione di materiale elettronico e articoli da spiaggia e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.



In campo anche i reparti specializzati del NAS e del NIL con verifiche igienico-sanitarie e lavorative che hanno portato alla sospensione delle attività per un esercizio di ristorazione, chiuso ufficialmente fino al totale ripristino dei requisiti minimi di igiene previsti dalla legge. Disposte per il titolare del locale anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro.

(Unioneonline)

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