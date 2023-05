«Che sia festa, sempre».

Lo ripeteva spesso Alessio Massessi, l’imprenditore-sognatore scomparso in un tragico incidente stradale un anno e mezzo fa.

«E anche se dovessi morire io, che ci sia comunque musica e allegria».

Gli amici, i tantissimi amici, lo ricorderanno proprio così domenica 7 maggio al suo chiosco di Costa Rei, il Sunshine Rey.

Arriveranno 25 dj da tutta l’Isola per un grande concerto nel nome di Alessio, proprio come avrebbe voluto lui: musica, allegria, divertimento e condivisione. In consolle anche Cristian Marchi. Tutto questo è il secondo memorial “Ale and friends”. Il via alle 10 del mattino, si andrà avanti sino a sera.

Intanto nei giorni scorsi, grazie al primo memorial e alla generosità degli amici (migliaia i presenti), è stato acquistato e posizionato un defibrillatore in spiaggia.

«Quest’anno – spiega Danilo, il fratello di Alessio – cercheremo di fare qualcosa di utile per l’accesso dei disabili in spiaggia. Anche questa era una cosa alla quale Alessio teneva tanto».

