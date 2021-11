Si svolgeranno mercoledì alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Villaputzu i funerali di Ale Massessi, il dj morto lunedì nel tragico incidente stradale di Castiadas, dove ha perso la vita anche Ambra Utzeri, 32 anni di Villasimius, madre di tre ragazzi.

La salma dell’imprenditore (aveva 38 anni) è stata portata nel ristorante del padre a Porto Corallo dove lui ha appreso i primi segreti del mestiere sino a diventare imprenditore turistico. Lo hanno voluto il babbo Luciano, la mamma Giulio, i fratelli Danilo e Alessandro. Una giornata di grande commozione a Villaputzu, dove sarà proclamato il lutto cittadino. Lo ha deciso il sindaco Sandro Porcu: “Abbiamo perso un amico, un imprenditore vero, un giovane che voleva bene a Villaputzu e al Sarrabus”, ha detto il primo cittadino.

Intanto i carabinieri di san Vito e Castiadas continuano le indagini per chiarore la dinamica della tragedia.

Massessi percorreva la provinciale in direzione San Pietro. Ambra Utzeri viaggiava in senso contrario. Poi il drammatico scontro. A soccorrere i due è stato uno sportivo, Mauro Toffolon, oggi avvocato, legale di fiducia di Massessi ed ex portiere delle giovanili del Cagliari e poi di tante altre squadre sarde. Toffolon ha più volte tentato di parlare con i due due, voleva tenerli svegli in attesa dei soccorsi. Tutto inutile, purtroppo.

Grande il dolore, come detto, anche a Villasimius. "Conoscevo Ambra sin da ragazza: una splendida ragazza", dice il sindaco Gianluca Dessì. “Abbiamo perso, una mamma, una grande lavoratrice. Ci stringiamo alla famiglia”.

