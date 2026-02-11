Troppi blackout elettrici a Sinnai, soprattutto nell'ultimo mese con danni anche agli elettrodomestici e disagi per gli utenti.

Lo ha detto con una interrogazione in Consiglio comunale la consigliera di Forza Italia Roberta Simoni, denunciando gli sbalzi di tensione nelle abitazioni private ma anche negli stabilimenti con attività produttive.

Simoni ha chiesto spiegazioni in Consiglio, con risposta della sindaca Barbara Pusceddu.

La stessa sindaca ha fatto sapere di aver ripetutamente interpellato l'ente gestore per sollecitare interventi immediati. È così venuta a sapere che in alcune cabine elettriche si sono registrate infiltrazioni d'acqua per i danni provocati nelle copertura dalle piogge abbondanti e dal vento.

Danni anche nell'impianto di riscaldamento delle scuole di via Perra, dove si sta già intervenendo.

Raffaele Serreli

