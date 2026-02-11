Il sindaco Gigi Puddu e la Giunta comunale hanno accolto oggi in aula consiliare i bambini della classe 5ª B della Scuola Primaria di Settimo San Pietro, accompagnati dalla docente Elisabetta Cara, protagonisti di un progetto di educazione civica che li ha portati a scrivere una vera e propria proposta di legge dal titolo “In cerchio sicuri – Tutti dentro, nessuno escluso”.

L’iniziativa rientra nel concorso nazionale “Vorrei una legge che…”, promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La classe ha superato la prima fase del concorso ed è stata ammessa alla seconda fase, distinguendosi per l’originalità e la profondità del lavoro svolto.

La legge nasce dall’esperienza concreta vissuta dai bambini nel corso dei cinque anni di scuola primaria. Attraverso momenti di confronto e dialogo in cerchio, gli alunni hanno riflettuto sull’importanza dell’ascolto, del rispetto reciproco e della prevenzione di fenomeni di esclusione e bullismo, anche nelle dinamiche digitali.

Durante l’incontro in Municipio, i bambini hanno illustrato gli articoli della loro legge e le attività realizzate per renderla concreta: un gioco cooperativo intitolato “In cammino con rispetto”, una canzone rap scritta da loro e la “Patente del rispetto e della gentilezza”, simbolo di un impegno quotidiano verso comportamenti responsabili.

Il Sindaco Gigi Puddu ha sottoscritto simbolicamente la legge, rivolgendo ai bambini parole di incoraggiamento: «Questa legge scritta da voi- ha detto il sindaco ai ragazzi- è un esempio per tutta la nostra comunità: il futuro è nelle vostre mani e il rispetto è la vera forza per costruire una società giusta».

Un momento significativo che ha dimostrato come anche i più piccoli possano contribuire, con idee e proposte concrete, alla crescita civile della comunità.

