Continua a salire il livello del Flumendosa: allerta a VillaputzuL’acqua ha quasi raggiunto il ponte di ferro. Per raggiungere il paese occorre fare il giro da Quirra (17 km a tratta)
A causa del maltempo continua a salire il livello dell’acqua del Flumendosa. Livello che ha quasi raggiunto il ponte di ferro, tra Muravera e Villaputzu.
Da parte del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu proseguono le raccomandazioni ai cittadini: «Evitate gli argini e mantenetevi lontano dai corsi d’acqua». Il livello del fiume è sotto stretta osservazione. L’asta idrometrica che permette, appunto, di monitorare il Flumendosa, è posizionata sotto il ponte di ferro.
Per raggiungere Villaputzu occorre fare il giro da Quirra (circa 17 chilometri a tratta). Ci sono disagi però anche lungo la vecchia orientale sarda a causa di allagamenti e detriti sulla carreggiata. Una squadra dovrebbe intervenire in mattinata per sistemarla. In ogni caso il suggerimento anche per la giornata di oggi è quello di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari.