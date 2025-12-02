Cinque milioni di euro per rifare l’impianto di illuminazione pubblica e dotare il paese di numerose colonnine di ricarica in vista del passaggio alle auto elettriche. È la somma che il Comune di Villasimius dovrà trovare attraverso dei bandi regionali per attuare il progetto di efficientamento energetico, appunto, degli impianti di illuminazione.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è appena stato approvato dalla Giunta comunale: prevede un intervento su 1095 punti luce su un totale di 1620. Tra gli obiettivi c’è quello del dimezzamento della spesa per il consumo di energia elettrica, l'aumento della resa cromatica e della percezione dei colori naturali nelle ore notturne (con utilizzo di lampade a led ad alta efficienza), strade più sicure e realizzazione di attraversamenti stradali intelligenti (illuminati durante la notte).

Tra le ipotesi c’è anche quella di una illuminazione differente tra centro storico e resto del paese.

