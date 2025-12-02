Come da tradizione il Coro Serpeddì di Sinnai si prepara a concludere la sua attività per il 2025 con la 9° edizione della rassegna corale “Cantus e melodias de su Serpeddì” che si terrà sabato 6 dicembre al Teatro comunale di Sinnai alle ore 19 con ingresso gratuito.

Saranno ospiti della serata il “duo” Enrico Frongia & Massimo Perra, il Coro Inkantos D’Olia di Dolianova diretto dal M° Boris Smolovich, e il Gruppo Folk Kellarious di Selargius diretto dalla Ma Valeria Busu.

È stato un anno ricco di importanti e significativi appuntamenti, di rassegne e festival, a cominciare dalla Sagra delle arance di Muravera e poi in Ungheria per il “9th Budapest Music Festival MRF”, la rassegna corale a Palazzo Bacaredda a Cagliari per il rientro di S. Efisio, il Festival Internazionale " Musiche D’Incanto” a Dolianova, il Concerto in piazza per l’Antico Matrimonio Selargino e in ultimo la partecipazione al Festival Corale Città di Cagliari 2025 “Sa limba mea est musica” organizzata da Collegium Karalitanum. Altri concerti sono in programma per le festività natalizie in diverse località dell’isola.

Il Coro Serpeddì è ora diretto da Lorenzo Sanna, giovanissimo studente di Viola al Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e appassionato di canto tradizionale. Il Coro Serpeddì continua nel suo programma di valorizzazione delle antiche ma anche delle moderne composizioni in lingua sarda campidanese cercando quando possibile di valorizzare anche i musicisti e i compositori di Sinnai , passati e presenti. La rassegna di sabato 6 dicembre sarà anche l’occasione per un confronto con altre realtà del Campidano di Cagliari all’insegna del bel canto e delle armonie campidanesi.

