Gesico ha un nuovo centenario. Si tratta di Giovanni Manca, agricoltore e allevatore di bestiame, nato il 29 novembre del 1925 nel piccolo centro della Trexenta. È vedovo da pochi mesi, da quando l’adorata moglie Teresa Dessì è passata a miglior vita all’età di 90 anni. La coppia, l’anno scorso, era salita suo malgrado alla ribalta della cronaca perché vittima di una rapina in casa. Quel triste episodio aveva sconvolto la comunità, in quanto a Gesico non era mai accaduto un fatto simile. Nonna Teresa con grande coraggio, in quell’occasione, aveva messo in fuga i rapinatori armati di pistola tirando via la mascherina dalla faccia a uno di loro. Prima di fuggire, i malviventi avevano spinto la donna facendola cadere. «Ho pensato: ecco, adesso mi uccidono», aveva raccontato l'anziana donna a L'Unione Sarda.

Nel giorno del suo centesimo compleanno ziu Giovanni ha festeggiato insieme ad amici e familiari, circondato dall’affetto di figli (nove in totale, ma quattro sono emigrati), nuore e nipoti. Grande lavoratore, profondo conoscitore delle campagne di Gesico e da sempre un punto di riferimento per gli agricoltori e gli allevatori più giovani. La longevità è forse un segreto di famiglia: sua sorella Floria è morta lo scorso anno a 102 anni sempre a Gesico.

© Riproduzione riservata