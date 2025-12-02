l’emergenza
02 dicembre 2025 alle 16:28aggiornato il 02 dicembre 2025 alle 16:34
Cagliari, blackout al Santissima Trinità: chiuso il Pronto soccorsoIn corso i lavori per ripristinare il servizio elettrico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Blackout all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, con il pronto soccorso temporaneamente chiuso per gestire l'emergenza. Il problema, vista la sua natura, ha mandato in allarme la struttura ospedaliera di Is Mirrionis.
Dall’azienda hanno fatto sapere che la macchina del pronto intervento dell’Enel è al lavoro per risolvere il guasto, che rischia di affaticare ulteriormente la gestione dei soccorsi.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline/v.f.)
© Riproduzione riservata