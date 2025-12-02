Blackout all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, con il pronto soccorso temporaneamente chiuso per gestire l'emergenza. Il problema, vista la sua natura, ha mandato in allarme la struttura ospedaliera di Is Mirrionis.

Dall’azienda hanno fatto sapere che la macchina del pronto intervento dell’Enel è al lavoro per risolvere il guasto, che rischia di affaticare ulteriormente la gestione dei soccorsi. 

