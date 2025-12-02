Tre auto coinvolte e distrutte, altrettanti feriti in codice giallo, due che hanno rifiutato le cure. E uno scenario che agli occhi dei soccorritori arrivati sul posto lasciava presagire il peggio.

Sono i numeri del brutto incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Sp 2, a poca distanza dalla cava di Uta. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma è certo che a scontrarsi siano stati due veicoli che viaggiavano in direzione di Siliqua e uno in direzione Uta. Le auto sono una Fiat Marea, una Renault Kangoo e una Ford Focus. Una è volata fuori dalla carreggiata, dove si è ribaltata.

Un'auto coinvolta nell'incidente (Angelo Cucca)

Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco, con i soccorritori del 118 che hanno trasferito i feriti al Santissima Trinità e al Policlinico di Cagliari.

Per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Decimomannu, supportati dai colleghi di Uta.

La rimozione delle carcasse ha richiesto tempi lunghi e il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

