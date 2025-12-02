Concerti, spettacoli, il circo - senza animali - e il ritorno del trenino in centro. Dopo l’accensione delle luminarie, parte la rassegna del Natale a Quartu - finanziata dal Comune e gestita dall’Associazione Enti locali - con appuntamenti quotidiani da domenica, in centro e a due passi dal Poetto. “La rassegna”, spiega il sindaco Graziano Milia, “intende offrire occasioni per incontrarsi, stare insieme e condividere sia momenti di leggerezza che altri di riflessione”.

L’atmosfera natalizia sarà garantita anche quest’anno dal videomapping che illuminerà la chiesa di Sant’Agata: la facciata della storica parrocchia all’ingresso della città si trasformerà in schermo artistico dove saranno proiettate le immagini del Natale, con una grafica che cercherà di valorizzare l’identità quartese, fra giochi di luci e inserti legati alla città. E anche il primo spettacolo sarà nel cuore di Quartu, la cantata di Natale in programma nella parrocchia Sacro Cuore: protagonista la cantante Elena Ledda, insieme a Simonetta Soro, Mauro Palmas, Silvano Lobina, Marcello Peghin, accompagnati da Cuncordu e Tenore de Orosei, e dagli ospiti campani Fiorenza Calogero e Marcello Vitale.

Non mancherà il trenino itinerante nelle vie dello shopping, con a bordo musica e animazione. Corse gratuite e capolinea davanti all’antica casa museo Sa Dom’e Farra, e un tragitto che interesserà le strade del centro. Torna anche il teatro dei piccoli in via don Giordi, il Teatro Tenda all’ingresso del parco di Molentargius che ospiterà ben sei spettacoli dedicati ai bambini. Spazio anche al concerto gospel, a Joe Perrino, con “Cantastorie di Vita Mala”, e Beppe Dettori con il nuovo progetto discografico “Poni menti a me”. Completa la rassegna il circo Paniko, dal 7 dicembre al 15 gennaio.

