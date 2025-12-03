Tributi locali evasi per 1,6 milioni di euro, in particolare Imu e Tari.

È quanto emerge dai controlli effettuati dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari lungo le coste dell’Isola.

Le irregolarità riguardano numerose attività commerciali del litorale, responsabili della mancata o incompleta dichiarazione degli immobili utilizzati, con conseguente mancato pagamento della tassa sui rifiuti.

Una condotta, sottolinea la Gdf, che oltre a danneggiare le casse dei Comuni interessati, genera una concorrenza sleale nei confronti delle altre attività commerciali che pagano tutte le tasse dovute.

(Unioneonline)

