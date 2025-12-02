Castiadas protagonista a Gravina di Puglia per la prima edizione di GuastArte – Fiera delle Pro Loco d’Italia. A rappresentare il Comune e le sue eccellenze la Pro Loco e la sua presidente Michela Deiana, presente anche in qualità di consigliere dell’EPLI Sardegna. L’iniziativa ha offerto al territorio una vetrina nazionale in cui promuovere tradizioni, tipicità e produzioni locali, con un impegno che l’amministrazione definisce «di grande valore per tutta la comunità».

I visitatori della fiera, fra le altre cose, hanno potuto apprezzare i prodotti agroalimentari di Castiadas. Grande successo per i vini della cantina di Castiadas, affermati all’estero e riconosciuti come una delle espressioni più solide della tradizione vitivinicola locale

«Il lavoro svolto dalla Pro Loco è stato impeccabile e prezioso – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – Avete rappresentato Castiadas con impegno, professionalità e orgoglio, portando le nostre eccellenze in un contesto nazionale che dà valore alla nostra identità e alla nostra comunità. Mi auguro che nella prossima edizione la nostra Pro Loco possa essere presente in forma ancora più ampia, così da continuare a far conoscere e valorizzare Castiadas in tutte le sue eccellenze».

© Riproduzione riservata