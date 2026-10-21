Stare a contatto con la natura favorisce il benessere psicofisico e inclusione sociale. Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, dalle 8.30 alle 17.30, nel borgo quartuccese di San Gaetano, si svolgerà un corso gratuito di giardinaggio terapeutico sulla cura del verde e della persona, organizzato dall’associazione "La voce delle piante", in collaborazione con Ifold Formazione e ricerca, con il sostegno di Coldiretti e del Distretto Rurale di Sant'Isidoro e il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna.

Le due giornate di formazione saranno curate da esperti del settore. Il corso sarà strutturato in 16 ore di lezioni teoriche e pratiche coordinate, che si svolgeranno tutte all'interno dell'azienda agricola multifunzionale “Abitare con il verde”. Sarà tenuto da un corpo docente multidisciplinare d'eccellenza che unisce competenze mediche, agronomiche, psicologiche e progettuali grazie alla partecipazione dell'architetta Monica Botta, dell'agronoma Ania Balducci, di Lauretta Impera e Silvia Sibiriu, responsabili della cooperativa sociale Adest onlus, dell'ingegnera agricoltrice Rossana Bussa, dello psichiatra Alessandro Montisci, dell'agronomo vivaista Natale Torre, del naturalista Stefano Piredda, dello psicoterapeuta Nicola Mura e, direttamente dall'Orto Botanico dell'Università di Cagliari, della direttrice Annalena Cogoni e del tecnico Gianluca Iiriti. C'è ancora qualche posto disponibile. Per info e iscrizioni, mandare una mail a lacuradellortochecura@gmail.com.

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