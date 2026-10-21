Un'auto ha preso fuoco mentre percorreva una strada del centro a Elmas.  Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari. 

Le fiamme, divampate in via Cagliari, sono state subito circoscritte e domate. Un guasto elettrico potrebbe essere la causa dell'accaduto con le fiamme sviluppatesi sull'autovettura in marcia.
La persona che conduceva il mezzo è uscita illesa dall'abitacolo.

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