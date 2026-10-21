Una mattinata all’insegna della legalità e della conoscenza del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine. La Stazione dei Carabinieri di Mandas ha aperto le proprie porte agli studenti dell’Istituto comprensivo statale Maria Carta nell’ambito dell’iniziativa “Caserme aperte”, offrendo ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi alle istituzioni attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente. All’incontro hanno partecipato i militari della Stazione, guidati dal comandante Francesco Costante, insieme alla vicecomandante Benedetta Mariano e alla pattuglia della Compagnia di Dolianova. Particolarmente attesa la dimostrazione del Nucleo Cinofili di Cagliari, che ha permesso agli studenti di conoscere da vicino le capacità dei cani addestrati e il lavoro dei loro conduttori, impegnati in attività importanti per la sicurezza pubblica.

I carabinieri si sono trasformati per una mattinata in insegnanti, accompagnando i ragazzi alla scoperta delle attività svolte quotidianamente al servizio della comunità e dell’importanza del rispetto delle regole.

L’iniziativa rientra nel percorso di sensibilizzazione promosso dall’Arma per diffondere tra le nuove generazioni i valori della legalità e della convivenza civile. Un’occasione di incontro tra scuola e istituzioni che ha consentito agli studenti di conoscere più da vicino le donne e gli uomini impegnati nella tutela dei cittadini.

«Ai nostri giovani e ragazzi piace manifestare così la collaborazione tra la scuola e le istituzioni», ha commentato il sindaco Umberto Oppus, ringraziando il comandante Costante, i militari della Stazione, la dirigente scolastica Danila Demontis, le insegnanti e tutti gli studenti.

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