Il ciclone dello scorso febbraio ha devastato anche il cimitero comunale di Muravera. Molte le tombe e le lapidi danneggiate, in particolare nell’area storica (chiamata “cimitero vecchio”). Pochi giorni fa la Giunta comunale presieduta dalla sindaca Francesca Mattana ha approvato il progetto per il ripristino dell’area. Come si legge nella relazione tecnica, infatti, «il cimitero vecchio è rimasto chiuso per un periodo di circa sei mesi e, a seguito dei danneggiamenti subiti, la fruibilità risulta tuttora parziale. Ciò è dovuto principalmente alla presenza di alberature sradicate e rovesciate sulle tombe a terra, che hanno provocato ingenti danni alle strutture funerarie, alle tombe e alle relative lapidi».

Diverse le tombe danneggiate e, in questo caso, la quantificazione economica per sistemarle presenta diverse complessità. Si provvederà comunque subito con un intervento di messa in sicurezza per la piena fruibilità del cimitero pari a 52.700 euro. In ogni caso è previsto l'intervento su almeno una tomba a terra.

«Poco dopo il nostro insediamento – riporta in una nota l’amministrazione comunale di Muravera - abbiamo affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori. Ora potremo finalmente affidarli». Un intervento atteso da tanti cittadini.

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