Ore di lavoro e migliaia di litri d’acqua per domare l’incendio divampato alla periferia di Monserrato, che ha interessato un'area esterna adiacente ad alcune attività commerciali e produttive lungo la Strada Statale 554.

Le fiamme hanno coinvolto vegetazione e numerosi materiali accatastati, tra cui masserizie e pneumatici in disuso.

Sul posto sono state inviate diverse squadre operative coordinate dalla Centrale Operativa del Comando di Cagliari, supportate da autobotti, tra cui un'autobotte kilolitrica con una capacità di 25.000 litri d'acqua per garantire il necessario approvvigionamento idrico.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere e spegnere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero alle strutture e alle attività presenti nell'area.

Ultimate le operazioni di spegnimento, gli operatori hanno avviato la bonifica dei focolai residui, la messa in sicurezza dell'area e gli accertamenti finalizzati a determinare le probabili cause dell'incendio.

Non si registrano persone coinvolte.

Nelle operazioni di spegnimento hanno operato d'interfaccia sulla vegetazione squadre di volontariato della Protezione Civile dell'antincendio Regionale.

(Unioneonline)

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