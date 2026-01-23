Ciclone Harry, Anas: «Statale 195 verso la riapertura»Via al traffico sulla “Sulcitana” a partire da domani o entro domenica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La statale 195 “Sulcitana”, dopo il passaggio del ciclone Harry, va verso la riapertura. A seguito delle ispezioni effettuate dai tecnici e il completamento delle lavorazioni di messa in sicurezza del tratto colpito dalle forti mareggiate, Anas comunica che la strada potrà tornare percorribile a partire dalla giornata di domani o, al più tardi, entro domenica 25 gennaio.
La riapertura riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 5,200 e il chilometro 8,600, fino alla rotonda di Macchiareddu, e avverrà con alcune limitazioni: sarà infatti istituito il limite di velocità di 50 chilometri orari e il divieto di sorpasso.
Anas fa sapere inoltre che sono già in programma «altri interventi di consolidamento, che verranno eseguiti successivamente all’apertura dello svincolo» della strada di Contivecchi.
(Unioneonline/v.f.)