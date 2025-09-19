Cavalli massacrati a Senorbì, il proprietario: «Non ho nemici né debiti»Un grave atto sul quale indagano i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tre cavalli ammazzati in un podere nelle campagne di Senorbì. Due appartenevano ad Arcangelo Deiana, 53 anni, titolare di una sala ricevimenti a Senorbì, il terzo a un suo amico.
Un grave atto sul quale indagano i carabinieri: non era mai accaduto un fatto del genere nella Trexenta.
«Non ho nemici né debiti», ha dichiarato Deiana, «rispetto tutti: è un gesto insiegabile e inqualificabile: come si può uccidere così un cavallo?».
L'intervista completa domani nell'edizione digitale e cartacea