Pulizia delle spiagge di Castiadas sette giorni su sette e massima attenzione alle aree retrodunali. È il progetto da settantamila euro del Comune di Castiadas per garantire ai bagnanti un litorale sempre pulito e ordinato. Le spiagge sulle quali si concentreranno le pulizie nel periodo compreso tra giugno e i primi di ottobre sono quelle di Santa Giusta, Su Cannisoni, Sant’Elmo e calette, Monte Turno, San Pietro e Cala Sinzias e infine Cala Pira per un totale di circa cinque chilometri lineari (ma la pulizia riguarderà anche tutta la larghezza).

“Si provvederà come già è stato fatto negli ultimi anni – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – anche al ritiro dei rifiuti abbandonati per incuria dai bagnanti”. Prevista una pulizia meccanica (solo nei tratti più ampi) che dovrà essere effettuata in orari tali da evitare disagi ai turisti (entro le 8.30 del mattino). Nei tratti invece difficilmente raggiungibili (ad esempio a Cala Pira, nelle calette di Sant’Elmo e a Su Cannisoni) la pulizia dovrà essere effettuata solo manualmente.

Tra le novità l’obbligo della pulizia “delle aree limitrofe, comprese le aree retrodunali, gli accessi al mare e le aree di parcheggio pubblico a pagamento con l’asportazione di tutti i rifiuti abbandonati per incuria da parte dei bagnanti presenti sui litorali comunali.

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