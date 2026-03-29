Dal rombo della Porsche a quello dell’ultraleggero. Perché questa mattina a Castiadas, in occasione del primo raduno regionale delle Porsche 911, i piloti sono scesi dai loro bolidi a quattro ruote per salire a bordo degli aerei della scuola di volo Advanced Aviation e, quindi, gustarsi il Sarrabus dall’alto.

Il raduno ha potuto contare su 25 Porsche provenienti da tutta la Sardegna (il Club Porsche è guidata da Lorenzo Caredda). Il corteo ha percorso la panoramica da Cagliari sino a Villasimius e, quindi, a Castiadas. Dal campo di volo in località Maloccu (Avio Castiadas) gli amanti delle Porsche – seguiti dall’istruttore Paolo Contini – sono saliti a bordo di quattro ultraleggeri.

Una giornata che è anche un po’ l’antipasto della Pasquetta che sta organizzando proprio l’Avio superfice in collaborazione con il Comune di Castiadas, e cioè una “Pasquetta in volo”. Il 6 aprile ci sarà, infatti, un'apertura straordinaria dell’aviosuperficie per consentire ai cittadini di avvicinarsi al mondo dell’aviazione leggera grazie alla presenza di istruttori, piloti e allievi. “L’iniziativa – ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - contribuisce in maniera significativa alla valorizzazione del Comune, promuovendo un’immagine accogliente e capace di offrire esperienze autentiche. Invitiamo tutti a partecipare nel rispetto delle regole di sicurezza e dell’ambiente”.

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