Il sito di Cal'e Pira in territorio di Castiadas è fra i più belli della Sardegna: dune, verde, una spiaggia da favola e la torre quasi a protezione di questo tratto di litorale. Un gioiello della natura. In questo periodo riaprono diverse villette. Ma anche oggi non sono mancate le tintarelle sulle spiagge. La Giunta comunale ha intanto approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del tratto di strada che collega la provinciale 18 alla spiaggia.

«Si tratta di un intervento atteso da tempo, non solo dai proprietari delle case presenti nel prestigioso sito, ma - dice il sindaco Eugenio Murgioni - anche dai numerosissimi turisti che frequentano la spiaggia. Il nuovo intervento servirà a dare maggior lustro alla località e a renderla uno dei siti più attrattivi e suggestivi del Sud-Est della Sardegna».

A Cala Pira, oltre alla realizzazione del manto stradale in calcestruzzo architettonico, è prevista la realizzazione del parcheggio, la costruzione di passerelle di accesso idonee anche per i portatori di handicap, il posizionamento di una recinzione a protezione delle dune sabbiose, l’esecuzione di un’area attrezzata con parco giochi, palestra all’aperto e, non ultimo, il ripristino del verde pubblico.

Il costo totale di tutti gli interventi ammonta a un milione e 800mila euro. I lavori dovrebbero iniziare nella seconda decade del mese di gennaio 2023 e le opere dovrebbero concludersi, salvo proroghe, per l’inizio della prossima stagione turistica.

»Ovviamente - assicura il sindaco Murgioni - l’amministrazione continuerà ad essere impegnata nel miglioramento di tutta la fascia costiera e di tutto il litorale. Un patrimonio di straordinaria bellezza ambientale da Cal'e Pira, Cala Sinzias, sino a Santa Giusta: i turisti arrivano e apprezzano».

