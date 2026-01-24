Servono altri due milioni di euro per completare e mettere in sicurezza le strade della borgata di Olia Speciosa, nel cuore di Castiadas. Risorse che il Comune sta chiedendo al Ministero: «Si tratta in particolare della zona C – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – sono necessari degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e quindi la bitumazione delle ultime strade ancora da sistemare».

Nei mesi scorsi, sempre a Olia Speciosa, sono state messe in sicurezza numerose strade del centro urbano. «L’obiettivo – ha aggiunto Murgioni – è proprio quello di intervenire sull'intera la rete stradale comunale. Ne mancano poche».

Numerosi, infatti, i lavori già portati a termine da parte del Comune su strade e urbanizzazione. Comune che si è fatto carico anche di alcune strade non di sua competenza come alcuni tratti della Provinciale 20 (oggi di competenza della Città Metropolitana). «Ci siamo ritrovati costretti ad utilizzare fondi del bilancio comunale – ha detto ancora il primo cittadino - per limitari i rischi alla circolazione in alcune arterie che non sono di nostra competenza».

Il Comune ha tracciato la segnaletica orizzontale anche in via degli Agrumi e nelle vie parallele in prossimità degli incroci con la provinciale. Tra i problemi ancora di risolvere c’è invece quello del vecchio ponte di San Pietro: entro l’anno dovrebbero partire i lavori per costruire il nuovo viadotto.

