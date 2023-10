Sta bene ed è fuori pericolo, tanto che è stata già dimessa dall'ospedale, la donna di 65 anni di Muravera rimasta vittima l'altra notte di un drammatico incidente sulla statale125 Var, al km 23+200.

A.M.M. era stata trattenuta in osservazione in prognosi riservata: per fortuna le sue condizioni si sono dimostrate meno gravi di quanto si era pensato e ora, come detto, sta bene.

Intanto i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito e della Stazione di Villasalto, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, hanno ultimato gli accertamenti tecnici sulla strada: in sostanza si è trattato di un sinistro autonomo che ha visto coinvolta la Citroen di proprietà e condotta dalla donna di Muravera. La stessa mentre percorreva la statale con direzione Cagliari, giunta su un tratto rettilineo, con il manto stradale in rifacimento (regolarmente indicato da opportuna segnaletica da cantiere), ha perso il controllo del veicolo andando a impattare frontalmente contro il guardrail della corsia opposta. Soccorsa da un'ambulanza del 118, era stata trasportata al Pronto soccorso dell'Ospedale San Marcellino di Muravera.

