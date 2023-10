Incidente stradale questa notte sulla 125 Var all’altezza di Castiadas.

Una 65enne di Muravera a bordo di una Citroen Saxo, mentre percorreva la statale in direzione Cagliari, ha perso il controllo dell’auto su un tratto rettilineo con il manto stradale in rifacimento e regolarmente segnalato.

La donna si è andata a schiantare frontalmente contro il guardrail della corsia opposta.

L’ambulanza del 118 l’ha trasportata al Pronto soccorso del San Marcellino di Muravera, dove la 65enne è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di Villasalto e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di San Vito: in regola i documenti di guida e di circolazione della donna.

(Unioneonline/L)

