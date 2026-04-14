Una nuova pista ciclabile e pedonale con tanto di area fitness in mezzo alla borgata di Olia Speciosa. È stata inaugurata dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni con la benedizione del parroco don Luigi Grecu. Un’opera da oltre mezzo milione di euro: «E’ solo un primo passo - ha detto il primo cittadino - di quella che sarà una vera e propria trasformazione della borgata. Nei prossimi anni infatti saranno inaugurati la nuova scuola e il nuovo municipio con tanto di piazza».

Con un altro milione è in programma la riqualificazione della pineta: gli eucaliptus saranno sostituiti con piante mediterranee. E poi siepi modellate ad arte, sentierini sopraelevati, “giardini della pioggia” (ospitano fauna e vegetazione spontanea e, in particolari condizioni, restituiscono l’acqua all’atmosfera), giochi, bacheche, piazzette colorate e panchine didattiche. «Il parco – ha aggiunto - si integrerà alla perfezione con le nuove strutture e contribuirà a migliorare l’aspetto urbano e l’organizzazione dei servizi».

Nel frattempo la nuova pista, completamente illuminata, è già a disposizione degli amanti delle passeggiate, soprattutto famiglie con bambini. E poi delle persone che, magari durante le sere estive, vogliono tenersi in forma utilizzando la grande area fitness.

«Per il momento – ha aggiunto Murgioni – il transito alle auto è precluso».

Nei prossimi giorni saranno installate anche le panchine e un sistema di videosorveglianza.

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