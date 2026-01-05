Il Comune riconosce i successi dei giovani di Capoterra con il Premio all’eccellenza, riconoscimento istituito per gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti nel 2025.

Per partecipare al bando è necessario risiedere a Capoterra dal 1°settembre del 2024, e aver conseguito entro la fine dello scorso anno una laurea magistrale riportando la votazione di 110 o 110 e lode: gli studenti fuori corso non potranno partecipare al premio.

Per partecipare all’assegnazione del riconoscimento ideato dal Comune i candidati dovranno presentare la domanda entro il prossimo 28 febbraio, esclusivamente on line seguendo la procedura presente sul sito istituzionale www.comune.capoterra.ca.it.

Gli studenti che verranno riconosciuti idonei ad ottenere il Premio all’eccellenza riceveranno l’importante riconoscimento durante una cerimonia che si terrà nell’aula del Consiglio comunale.

