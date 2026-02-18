Domani, giovedì 19 febbraio alle 17.30, nell’aula consiliare del Comune di Capoterra si terrà l’incontro “Dialoghi sulla riforma costituzionale della Giustizia”. A introdurre i lavori sarà il giornalista Ivan Murgana.

Interverranno il magistrato Danilo Tronci, gli avvocati Francesco Pisano e Massimo Lai, e Maria Vittoria Pala, studentessa universitaria e componente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Cagliari.

L’appuntamento, promosso dal Comitato “Giusto dire No”, intende offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e confronto su un tema centrale del dibattito istituzionale, con particolare attenzione agli effetti della riforma sulle garanzie costituzionali.

Nel territorio, intanto, si stanno moltiplicando iniziative analoghe dedicate alla riforma e al confronto civico, segno di una partecipazione crescente della comunità al dibattito pubblico in vista del referendum del 22 e 23 marzo per decidere se confermare o respingere le modifiche della Costituzione sull'assetto della magistratura.

