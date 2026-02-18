Capoterra, un confronto pubblico sulla riforma della GiustiziaAppuntamento giovedì 19 febbraio alle 17.30
Domani, giovedì 19 febbraio alle 17.30, nell’aula consiliare del Comune di Capoterra si terrà l’incontro “Dialoghi sulla riforma costituzionale della Giustizia”. A introdurre i lavori sarà il giornalista Ivan Murgana.
Interverranno il magistrato Danilo Tronci, gli avvocati Francesco Pisano e Massimo Lai, e Maria Vittoria Pala, studentessa universitaria e componente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Cagliari.
L’appuntamento, promosso dal Comitato “Giusto dire No”, intende offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e confronto su un tema centrale del dibattito istituzionale, con particolare attenzione agli effetti della riforma sulle garanzie costituzionali.
Nel territorio, intanto, si stanno moltiplicando iniziative analoghe dedicate alla riforma e al confronto civico, segno di una partecipazione crescente della comunità al dibattito pubblico in vista del referendum del 22 e 23 marzo per decidere se confermare o respingere le modifiche della Costituzione sull'assetto della magistratura.