Grande partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comune e dall’associazione culturale Su Connottu.

Musica, cultura e tradizioni hanno animato una serata che ha richiamato anche numerosi visitatori da fuori città. La 12ª Notte Bianca delle Tradizioni Popolari Sarde ha trasformato Capoterra in un grande luogo di incontro e di festa, confermando il forte legame della comunità con le proprie radici e la capacità della città di richiamare un pubblico numeroso anche dai centri vicini.

«Musica, cultura, tradizioni e socialità sono stati gli ingredienti di una manifestazione che ha visto una partecipazione particolarmente significativa – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, per tutta la serata cittadini e visitatori hanno scelto di vivere insieme l’evento, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione. Un appuntamento che, arrivato alla sua dodicesima edizione, si conferma dunque come uno degli eventi capaci di valorizzare il patrimonio culturale e identitario di Capoterra, portando in strada le tradizioni popolari sarde e facendole incontrare con un pubblico sempre più ampio».

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