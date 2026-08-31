Nonostante la proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre, in Sardegna il prezzo del gasolio resta sopra 2,1 euro al litro e sopra anche alla media nazionale. Oggi – 31 agosto 2026 – «il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina e 2,130 euro al litro per il gasolio», ha reso noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit.

Gli stessi dati del Ministero evidenziano come nell’Isola il prezzo medio sia invece di 2,141 euro al litro per il gasolio self e di 2.028 euro al litro per la benzina self.

Sulla rete autostradale italiana si registrano i prezzi più alti a livello nazionale: il prezzo medio self è di 2,097 euro al litro per la benzina e 2,204 euro al litro per il gasolio.

(Unioneonline/l.f.)

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